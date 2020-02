Hier wordt u volgende week geflitst in Gistel, Oudenburg en Jabbeke Bart Boterman

28 februari 2020

09u11 0 Oudenburg De lokale politie Kouter (Gistel, Oudenburg, Torhout, Jabbeke, Ichtegem) houdt volgende week opnieuw verschillende snelheidscontroles. De data en locaties maakt de politiezone zelf bekend.

Op maandag 2 maart staat de flitser opgesteld in de Westkerksestraat in Oudenburg, op dinsdag 3 maart in de Brugsebaan in Gistel en op zaterdag 7 maart in de Aartrijksesteenweg in Jabbeke. Wees dus gewaarschuwd!