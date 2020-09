Hier staat de politie volgende week te flitsen in Oudenburg en Ichtegem Bart Boterman

04 september 2020

11u39 8 Oudenburg De lokale politie Kouter (Torhout, Ichtegem, Oudenburg, Gistel, Jabbeke) heeft aangekondigd waar er volgende week, namelijk op 7 en 9 september, snelheidscontroles plaatsvinden.

Op maandag 7 september wordt geflitst langs de N33 (Torhoutbaan, Oostendesteenweg) in Ichtegem. Op woensdag 9 september staat de camera opgesteld in de Stationsstraat in Oudenburg. Daarnaast kan er ook nog onaangekondigd worden gecontroleerd op andere data en locaties, klinkt het.