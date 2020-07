Hier flitst de politie volgende week in Oudenburg en Torhout Bart Boterman

10 juli 2020

10u08 6 Oudenburg De lokale politie Kouter heeft data en locaties bekend gemaakt voor snelheidscontroles volgende week.

Op maandag 13 juli staat de flitswagen opgesteld in de Korenbloemstraat in Torhout. Op woensdag 15 juli houdt de politie dan weer snelheidscontroles in Oudenburg. Ook op andere locaties in de zone, en uiteraard daarbuiten, kunnen onaangekondigde snelheidsacties plaatsvinden.