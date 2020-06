Heraanleg Vaartdijk-Zuid tussen Stalhille en Plassendale uitgesteld naar eind september: “Nieuwe ramp voor horeca vermeden” Timmy Van Assche

23 juni 2020

16u53 0 Oudenburg Ingrijpende wegenwerken langs het zuidelijke deel van de vaart tussen Oudenburg en Jabbeke worden tot na de zomer uitgesteld. De oorspronkelijke startdatum van begin augustus zorgde voor bezorgde stemmen bij verschillende horecazaken langs het traject. Zij zagen een goed toeristisch seizoen, noodzakelijk om de sluiting van tijdens de coronacrisis goed te maken, door de neus geboord.

In opdracht van de Vlaamse Waterweg wordt vanaf eind september de Vaartdijk-Zuid tussen Stalhille bij Jabbeke en Plassendale op de grens Oostende-Oudenburg opengebroken. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet over de vrij recente kasseistrook bij het sluizencomplex, maar over het geasfalteerde stuk langs het kanaal. Op verschillende plaatsen komt de betonnen weg naar boven, wat leidt tot aardig wat klachten van fietsers. Zo zijn er wel vaker meldingen van valpartijen of lekke banden.

Timing

De oorspronkelijke timing van de werken deed verschillende horecazaken langs het traject flink schrikken. Zo stond de start van de heraanleg eerst gepland voor begin augustus. “Deze werken pal in het toeristisch hoogseizoen zouden, na de lange sluiting door de coronacrisis, echter een nieuwe ramp betekenen”, legt Peter Velle uit, zaakvoerder van horeca-onderneming ‘t Spaans Tolhuis langs de vaart in Oudenburg. “Wij en de collega’s hoopten met een goed zomerseizoen nog enigszins de schade voor dit jaar te kunnen beperken. Een groot deel van onze bezoekers komt nog toevallig en en passant bij ons terecht.”

Na de verplichte sluiting tijdens de coronacrisis, zouden deze werken in het hoogseizoen een nieuwe ramp betekenen Horeca-uitbater Peter Velle van ‘t Spaans Tolhuis

Toeristische inspanningen

“Het provinciebedrijf Westtoer levert schitterende inspanningen om de blauwe as van het kanaal en de site Plassendale te promoten, onder andere met een reclamecampagne en nieuwe fietsroute. In het kader van corona wordt door zowat iedereen in de toeristische sector, horeca en openbare besturen op alle niveau’s hard gewerkt om een belevenisvolle zomer in eigen stad, regio en land te maken. De werken gingen die beweging toch een stuk doorkruisen.” Velle vroeg dan ook de werken op te schuiven tot na de zomer en schreef in naam van de horecazaken langs het kanaal de verschillende betrokken instanties aan - met succes. “De Vlaamse Waterweg werkte heel begripvol en constructief mee. We zijn samen met het restaurant Plassendale, vakantiewoning Villa Sas, Le Fabuleux Destin en Ter Spinde blij met het uitstel. Daarenboven zijn we uiteraard ook heel tevreden met het groter comfort voor de fietsers dat er na de werken zal zijn.” Tijdens de jongste gemeenteraad van Oudenburg zette ook Open Vld-raadslid Nathalie Poldervaart het thema op de politieke agenda.

Door de werken uit te stellen, kan Plassendale toch een mooi toeristisch seizoen beleven Burgemeester van Oudenburg Anthony Dumarey (Open Vld)

Risico’s

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) stelt dat de oorspronkelijke timing van de werken ongelukkig was. “Na de verplichte sluiting door corona betekende dit een serieuze aderlating in het hoogseizoen voor de aanwezige horeca. Samen met alle betrokkenen zaten we half mei dan ook rond de tafel. Ik heb sterk aangedrongen om de werken pas op 21 september te laten starten. De Vlaamse Waterweg gaat hier ook op in. De aannemer zal er alles aan doen om de werken af te ronden voor de winter. Ik wil er wel op wijzen dat deze vrij late startdatum risico’s met zich meebrengt, zoals kortere dagen om de werken uit te voeren, meer kans op slechter weer, ongunstige temperaturen voor asfalteringswerken en een najaarspiek bij asfaltcentrales voor de winterstop. Hoe dan ook ben ik blij tot een oplossing te komen om Plassendale een mooi toeristisch seizoen te bezorgen.”