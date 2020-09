Heraanleg Vaartdijk-Zuid start op 21 september: “Eerder uitgesteld om lokale horeca te sparen” Bart Boterman

07 september 2020

15u49 0 Oudenburg De werken aan de Vaartdijk-Zuid in Oudenburg en Jabbeke, het zuidelijke jaagpad langs het kanaal Brugge-Oostende, gaat op maandag 21 september van start. Ze zouden 45 dagen moeten duren. De werken aan de Vaartdijk-Zuid in Oudenburg en Jabbeke, het zuidelijke jaagpad langs het kanaal Brugge-Oostende, gaat op maandag 21 september van start. Ze zouden 45 dagen moeten duren. Eerder werd de heraanleg uitgesteld om tegemoet te komen aan de horecazaken , die al de verplichte sluiting door corona hadden moeten meemaken.

De werken zouden eigenlijk al kort na het bouwverlof beginnen, maar de stad Oudenburg vroeg om uitstel. “In april kreeg de stad de planning van de werken door, in opdracht van De Vlaamse Waterweg. Toen werd gesteld dat de werken begin augustus na het bouwverlof van start zouden gaan en tegen eind september klaar zouden zijn. Deze planning was meer dan ongelukkig. Na de verplichte sluiting door corona zouden werken in het hoogseizoen een serieuze aderlating zijn geweest voor de horeca”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). Langs de Vaartdijk-Zuid bevinden zich immers horecazaken Restaurant Plassendale, Het Spaans Tolhuis en Ter Spinde.

Latere datum, maar meer risico

“Samen met alle betrokkenen hebben we half mei rond de tafel gezeten en ik als burgemeester heb ik sterk aangedrongen om de werken pas te beginnen op 21 september. De Vlaamse Waterweg ging in op deze vraag. De aannemer zal er alles aan doen om de werkzaamheden te finaliseren voor de winter, binnen de termijn van 45 werkdagen”, aldus Dumarey.

De startdatum is behoorlijk laat en brengt risico’s met zich mee. Zo is er kans dat de werken worden gehinderd door onder meer slechtere weersomstandigheden, bladval, ongunstige temperaturen voor het gieten van asfalt en kortere dagen.

Omleiding

Ter hoogte van de kasseistroken zal overigens niet worden gewerkt. Enkel de al geasfalteerde delen worden heraangelegd. Fietsers zullen comfortabel langs de andere kanaaloever omgeleid worden.