Heraanleg Schorredijk lijkt te duur: “Overleggen met buurgemeenten of opnemen in fietsroutenetwerk om kosten te drukken” Timmy Van Assche

20 juni 2019

00u26 1 Oudenburg Wordt de landelijke weg Schorredijk, op de grens van Oudenburg, Gistel en Oostende, heraangelegd? Het ziet er alvast niet snel naar uit. Dat blijkt uit een vraag van oppositieraadslid Stefaan Blontrock (CD&V).

Zeggen dat een stuk van de Schorredijk in slechte staat is, is nog zacht uitgedrukt. Verschillende stukken beton komen omhoog en de weg is op verschillende plaatsen gekraakt. Blontrock wou dan ook weten of het stadsbestuur deze landelijke weg, in een uithoek van het Oudenburgse grondgebied, zal vernieuwen. “De Schorredijk wordt door Oudenburgenaars alvast weinig gebruikt”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Het wegdek is, over een afstand van zo’n 500 meter, inderdaad in zeer slechte staat. Maar willen we dit aanpakken, moet er een volledig nieuw wegdek komen. Die kost wordt geraamd op maar liefst 200.000 euro, exclusief btw. Dat is een flinke smak. We zullen bekijken welke prioriteiten we kunnen leggen, maar ik vrees ervoor. De enige manier om de heraanleg betaalbaar te houden, is door overleg met buursteden Gistel en Oostende over deelsubsidies of door de weg op te nemen in een fietsroutenetwerk en zo subsidies te bekomen.”