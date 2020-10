Hart van Oudenburgse centrum wordt fietszone: “De fietser bepaalt de maat van het verkeer” Timmy Van Assche

06 oktober 2020

14u54 0 Oudenburg ‘t Steedje van Oudenburg, zeg maar de kern van het stadscentrum, wordt binnenkort een zogenaamde fietszone. Dat is een relatief nieuw concept waarbij fietsers te allen tijde voorrang hebben op auto’s. “Hiermee willen we de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum verhogen", benadrukt schepen van Mobiliteit Gino Dumon (sp.a).

Oudenburg heeft sinds het begin van de legislatuur al twee fietsstraten in de Groenedijkstraat en Oude Gistelseweg. Binnenkort komt daar een heuse fietszone bij. Dat is in ons land een vrij nieuw begrip. Sinds juli 2019 kunnen Belgische steden en gemeenten namelijk zelf deze zones inrichten. Kortrijk was daarbij de eerste in ons land, ook onder meer Mechelen, Diksmuide en Deinze volgen het voorbeeld. Concreet: in een fietszone zijn auto’s welkom, maar mogen ze de fietsers niet inhalen en rijden ze maximum 30 kilometer per uur. Fietsers mogen de hele breedte van de weg gebruiken in een éénrichtingsstraat of het hele rijvak in een tweerichtingsstraat.

Fietsstraten bundelen

“De smalle Sint-Pietersstraat, Kapellestraat, Kerkstraat, Mariastraat worden fietsstraten waarbij de maximale snelheid verlaagd wordt en fietsers voorrang hebben op de auto’s”, legt schepen Dumon uit. “Deze straten worden samengebundeld in een fietszone. Met deze ingreep willen we enerzijds de leefbaarheid in het historisch centrum van onze stad verhogen, maar anderzijds ook inzetten op verkeersveiligheid.”

Signaal geven

“Met de fietszone geven we een duidelijk signaal: de fietser bepaalt in onze binnenstad de maat van het verkeer”, benadrukt Dumon. “Eerder al hebben we in samenspraak met De Lijn ervoor gezorgd dat de bussen niet meer door ’t Steedje rijden.” Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) pikt in: “Deze fietserszone is een volgende stap in onze stadsvernieuwing. ‘t Steedje werd onlangs geselecteerd voor het ‘T.OP-kustzone’-traject van de provincie West-Vlaanderen, waarbij de stadskernvernieuwing zal worden voorbereid. Deze fietszone is een tussenstap om tot een verkeersveilige, aangename binnenstad te komen waar het aangenaam leven en wonen is.” Het aangepaste verkeersreglement komt op de gemeenteraad van 14 oktober ter stemming.