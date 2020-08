Hang een hoopvolle boodschap of wens in de bomen bij centrum De Zuidpoort Timmy Van Assche

22 augustus 2020

13u58 0 Oudenburg Bij centrum De Zuidpoort, op de hoek van de Westkerksestraat en Hoogstraat, mogen inwoners tussen maandag 24 augustus en zondag 11 oktober een hoopvolle boodschap, wens of bemoediging in de bomen hangen. Het initiatief komt tot stand door een samenwerking van de stad met vereniging Samana.

In deze vreemde coronatijden kan een woord van hoop, dank of moed extra deugd doen. Daarom worden de bomen bij de Zuidpoort ingericht als zogenaamde ‘wensbomen’. “We willen graag de bomen op de site gebruiken als plaats waar mensen hun boodschap van hoop, wensen, een bemoediging voor mantelzorgers en mensen met een chronische ziekte en/of zorgnood kunnen neerschrijven en aanhangen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Samana is een vereniging waarin mensen met een chronische ziekte of zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers het voor elkaar opnemen. De plaatselijke afdeling vroeg de stad om mee te zoeken naar een geschikte locatie om een wensboom op een centrale plaats in de stad te voorzien. “Op deze manier drukken we waardering en sympathie uit voor zovele mensen die dagelijks de zorg opnemen voor iemand anders. Ook mensen die extra zorg nodig hebben om krachtig en weerbaar in het leven te staan, vergeten we hierbij niet. Alle inwoners van onze stad kunnen wensen in de boom hangen aan de hand van bijvoorbeeld houten plaatjes waarop ze hun wens kunnen schrijven. Rond de stam hangt er ook een bericht met een woordje uitleg rond de actie.”

De actie loopt tot 11 oktober. “Dan is er de Dag van de Chronisch Zieke Mensen, een dag waarop we extra aandacht hebben voor iedereen met een zorgnood of chronische”, besluit Caroline Kimpe van Samana Oudenburg.