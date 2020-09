Grootschalige zoek- en reddingsactie naar vermiste in natuurdomein De Hoge Dijken: vrouw gezond en wel aangetroffen Bart Boterman

24 september 2020

19u50 0 Oudenburg Aan het natuurdomein De Hoge Dijken in Ettelgem bij Oudenburg is donderdagavond een grootschalige zoek- en reddingsactie gehouden naar een vermiste vrouw.

De vrouw was al de hele dag onbereikbaar en haar wagen werd aangetroffen vlakbij het natuurdomein. De hulpdiensten gingen uit van het ergste. De brandweer van Oostende, Gistel en Brugge kwamen ter plaatse met onder meer duikers en een boot om de waterplas te doorzoeken. Het volledige domein werd uitgekamd. Na een half uur zoeken werd de vrouw gezond en wel teruggevonden in het struikgewas aan de waterlijn, weliswaar in verwarde toestand. De ziekenwagen bracht het slachtoffer over naar het ziekenhuis en de pompiers keerden terug naar de kazerne.