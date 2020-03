Grootschalige politiecontroles van afgelopen zondag: 266 snelheidsovertreders op de bon, drie keken te diep in het glas Bart Boterman

09 maart 2020

11u01 0 Oudenburg De lokale politie Kouter heeft zondagnamiddag en -avond op vier plaatsen snelheid- en alcoholcontroles gehouden. In totaal zijn 266 bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Drie personen keken te diep in het glas.

De controles startten om 14.45 uur in de Oostendse Baan in Gistel. Daar werden 112 bestuurders betrapt op overdreven snelheid en dienden elf onder hen een ademtest af te leggen. Niemand blies positief, al werden wel nog pv’s opgesteld voor verzekering en gordeldracht. Rond 16.30 uur verplaatste de controle zich naar de Stationsstraat in Oudenburg. Daar werden 85 snelheidsovertredingen vastgesteld. Elf personen moesten blazen maar ook daar waren alle resultaten negatief. Er werden nog pv’s opgesteld voor inbreuken op de wetgeving rond de nummerplaat, tachograaf en inschrijving.

Om 18.45 gingen de controles verder maar dan in Ichtegem, langs de Diksmuidebaan. Daar werden zeventien snelheidsovertreders geregistreerd en hoefden zes personen te blazen. Eentje blies positief en moest zes uur aan de kant blijven. Andere inbreuken waren er niet. Tot slot ging de controle verder in de Rijksweg in Torhout, vanaf 20.15 uur. Daar gingen 52 bestuurders op de bon voor overdreven snelheid en moesten acht personen blazen. Eentje blies positief en moest zes uur aan de kant blijven, een andere blies alarm en moest drie uur aan de kant blijven.