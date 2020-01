Groenten en fruit Lode & Heidi ambassadeurs van ‘Ik koop lokaal’ Timmy Van Assche

24 januari 2020

17u34 0 Oudenburg Maar liefst 47 West-Vlaamse winkeliers zijn gekroond tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. In Oudenburg viel groenten- en fruitwinkel Lode & Heidi de eer te beurt.

Deze campagne van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) zet het belang van lokaal kopen in de kijker. Meer dan 300 handelaars registreerden zich via www.ikkooplokaal.be om het gezicht te worden van deze campagne. Tot 10 januari kon het grote publiek stemmen op en stoefen met zijn of haar favoriete winkelier. Hierdoor maakten ze kans op een weekendarrangement of een cadeaucheque van de deelnemende steden en gemeenten. Stemmen verliep via de website www.ikkooplokaal.be, stoeffoto’s werden gepost op via Facebook of Instagram. Uiteindelijk gaven meer dan 18.000 mensen hun voorkeur door. Ook het stadsbestuur van Oudenburg gaf de verkiezing mee een duwtje in de rug.

In onze stad viel dus groenten- en fruitwinkel van Lode Lammertyn en Heidi Faes uit de Westkerksestraat 23a in de prijzen. “We willen deze titel als een echte troefkaart uitspelen en alle eer aandoen. Niet alleen voor ons persoonlijk, maar voor alle handelaars in Oudenburg. Veel winkels telt onze stad niet, maar de handelszaken die er zijn, leveren een zeer goeie kwaliteit en service”, vertelt Heidi. “Het belang van lokaal kopen kan niet genoeg benadrukt worden. Door de opkomst van het online kopen en supermarkten, zie ik sommige gemeenten echte spookdorpjes. Wij doen onze job al vijftien jaar lang met veel passie. Zowel Lode als ikzelf komen uit een landbouwersgezin. Voor we met onze winkel startten, ging ik met mijn broer, die marktkramer is, groenten en fruit aankopen. We zijn dus altijd al in de sector actief geweest.”

Optiek en hoorcentrum Christiaens uit Avelgem, in het zuiden van onze provincie, werd uitgeroepen tot provinciale ambassadeur.