Gratis spelletjesnamiddag in het lokaal dienstencentrum Biezenbilk Timmy Van Assche

25 februari 2020

07u54 0 Oudenburg Elke laatste vrijdag van de maand is iedereen welkom op de spelletjesnamiddag in het dienstencentrum in de Ettelgemsestraat 24.

Het stadsbestuur wil Biezenbilk verder ontwikkelen tot een plek waar iedereen samenkomt. Eerder werd al een brochure met activiteiten in de bus gestopt bij alle inwoners. Eén van die activiteiten is dus een spelletjesmiddag. Naast Scrabble kan je komen kaarten, Uno of Rummikub spelen. Misschien heb je ook wel zin om iets nieuw te leren en wil je je wel eens wagen aan Sagrada, Qwixx of Blokus? “Deelnemers zijn welkom tussen 14 en 17 uur voor een spelletje en praatje. Een kopje thee of koffie staat alvast klaar. De toegang is gratis, dranken zijn verkrijgbaar tegen een prikje. De spelletjes zijn in het dienstencentrum aanwezig, spelers moeten ze dus niet zelf meebrengen. Dit evenement is een ideale gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten of met bekenden af te spreken”, laat schepen Romina Vanhooren (Open Vld) weten.

