Gratis infosessie over kringlooptuinieren Timmy Van Assche

27 mei 2019

17u26 0 Oudenburg Op dinsdag 4 juni wordt in Oudenburg een gratis infosessie georganiseerd rond kringlooptuinieren. Je kan heel wat praktische tips opsteken om 19.30 uur in de Gysselingzaal in zaal De Zuidpoort in de Hoogstraat 17.

In een kringlooptuin hou je rekening met alle afzonderlijke planten, water, bodem, licht en de verbanden die ertussen ontstaan. Bij ‘kringlooptuinieren’ verwerk je groenresten terug in je eigen tuin en zo bespaar je heel wat ritjes naar het recyclagepark. “Je leert hoe je compost kan maken van je tuin- en keukenafval. Daarnaast krijg je praktische tips over hoe je allerlei tuinresten nuttig en ook fraai en creatief in de tuin kan gebruiken”, zegt milieuschepen Gino Dumon (sp.a). De infosessie is gratis voor iedereen. Voor verdere vragen kan er contact opgenomen worden met de milieudienst op het nummer 059-56 84 56 of via milieu@oudenburg.be.