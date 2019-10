Gratis infomiddag in dienstencentrum Biezenbilk over erf- en schenkingsrecht Timmy Van Assche

09 oktober 2019

14u22 0 Oudenburg Onlangs werd door de federale en Vlaamse regering het erfrecht, de erfbelasting en het schenkingsrecht grondig hervormd. In lokaal dienstencentrum Biezenbilk wordt daarom in samenwerking met de Seniorenadviesraad op vrijdag 11 oktober om 14 uur een informatienamiddag georganiseerd. Notaris Arnold Vermeersch uit Oudenburg komt er de wijzigingen aan de aanwezigen toelichten.

“In Biezenbilk, in de Ettelgemsestraat 24, willen we onze inwoners over verschillende thema’s actief informeren”, zegt schepen van gezin en senioren Romina Vanhooren (Open Vld). “We slaan daarom de handen in elkaar met notaris Vermeersch om een uitgebreide toelichting te laten geven over de wetgeving rond erfenissen en schenkingen. We merken namelijk dat onze inwoners hierover met heel wat vragen zitten. Om aan die vraag tegemoet te komen, organiseren we dus een infonamiddag.” De activiteit wordt gratis aangeboden, maar vooraf inschrijven is wenselijk via biezenbilk@ocmw-oudenburg.be of 059/40.19.85 of ter plaatse in het dienstencentrum.