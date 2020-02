Gooi kurken niet meer weg in de vuilbak, maar deponeer ze in één van de nieuwe inzamelpunten in de stad Timmy Van Assche

21 februari 2020

02u30 0 Oudenburg Oudenburg voorziet extra verzamelplaatsen voor kurk en wil zo inwoners aansporen om kurken niet meer weg te gooien in de vuilnisbak. Schepen Gino Dumon (sp.a) toont alvast het goeie voorbeeld.

Het is een bekend fenomeen. Na het kraken van menig flesje wijn zit je altijd opgescheept met talloze kurken. Wat doe je ermee? Veel mensen gooien ze gewoon in de vuilbak. En dat is zonde. Schepen Dumon legt uit. “Kurken worden al geruime tijd apart ingezameld op ons recyclagepark. Om de zes maanden zamelen we toch zakken van 120 liter vol kurk in. Maar we merken dat er nog steeds te veel kurk via de afvalzak in de verbrandingsoven terecht komt. Jammer, want ze apart inzamelen vermindert niet alleen de afvalberg, maar draagt ook bij tot een duurzame samenleving. Ingezamelde kurken komen terecht bij ‘De Vlaspit’, een maatwerkbedrijf waar mensen die moeilijk de weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Daar worden kurken verwerkt tot isolatiemateriaal voor woningen onder de naam RecYcork. Met vijf verzameltonnen op vier verschillende locaties en bijhorende campagne willen we de mensen bewust maken van het belang om hun grondstoffen en materialen terug in de kringloop te brengen.” In Oudenburg kan je vanaf nu op vijf plaatsen terecht met je kurk: op het containerpark, in het stadhuis, in cultuurcentrum Ipso Facto, in de bibliotheek en het lokaal dienstencentrum. De vraag naar extra inzamelpunten kwam eerder al eens aan bod na een vraag van oppositiepartij CD&V tijdens de marathonzitting van eind vorig jaar.