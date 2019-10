Goed nieuws voor Paige, dure operatie wordt volledig terugbetaald Leen Belpaeme

21 oktober 2019

19u27 3 Oudenburg De ouders van Paige (4) uit Ettelgem kregen maandag heel goed nieuws te horen. Zij waren samen met familie en vrienden een inzamelactie gestart voor een belangrijke operatie die het meisje met epilepsie moet ondergaan in februari. De ouders moesten aanvankelijk zelf een stuk van de operatie betalen, maar kregen ondertussen het goede nieuws dat alle kosten voor de operatie zelf terugbetaald worden.

“We hebben maandag nieuws gekregen dat het implantaat terugbetaald wordt. Het zou ons nog enkele duizenden euro’s kosten voor de opname en diverse kosten”, laat mama Sylvia Merchie weten. Er is tot op vandaag ongeveer al 7.000 euro ingezameld en er staat nog een benefiet gepland op 24 november. “De centen zullen we gebruiken voor de reeds gemaakte kosten en de aankomende kosten om het Paige zo comfortabel mogelijk te maken. Haar medicatie kost nog altijd veel geld en die wordt niet terugbetaald. Ook de verzekering dekt haar verschillende ziekenhuisopnames niet. Na alle kosten van Paige zullen we een storting doen aan het steunpunt voor kinderepilepsie.”

De benefiet vindt plaats op zondag 24 november vanaf 12 uur in basisschool De Klimop in de Putbekestraat 30 in Gistel. Er wordt een winterbarbecue georganiseerd met animatie voor jong en oud. Vooraf inschrijven noodzakelijk.