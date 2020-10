Gigantische drol moet (bepaalde) hondeneigenaars tot inkeer brengen Timmy Van Assche

06 oktober 2020

18u41 0 Oudenburg Het ziet er wansmakelijk uit en daarmee het zijn effect niet: de gigantische hondendrol dat momenteel op het terrein van de Rode Valken ligt. Met dit nagemaakt exemplaar wil de stad de overlast van niet opgeraapte drollen in de kijker zetten.

Via een ludieke actie wil de stadde aandacht vestigen op het probleem van hondenpoep, die nog te vaak blijft liggen. “Heel wat hondenbaasjes doen het ondertussen wel goed, maar toch nemen er nog steeds heel wat eigenaars hun verantwoordelijkheid niet op”, zegt schepen van Milieu Gino Dumon (sp.a). “Hierdoor ligt er op verschillende terreinen heel vaak nog hondenpoep. Nog té vaak krijgen we meldingen binnen. Dit is niet aangenaam voor wandelaars en al zeker niet voor personen die in zo’n drol trappen. We blijven inzetten op het sensibiliseren en hopen via deze weg baasjes aan te zetten tot het oprapen van de uitwerpselen van hun hond.”

Het eerste terrein waar de hondendrol wordt gedropt, is het speelplein aan het Jeugdpad waar ook de jeugdbeweging Rode Valken hun lokaal heeft. “De jeugdbeweging kampt al jaren met het hondenpoep-probleem”, meent schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Open Vld). “De leiding start telkens met een volledige controle en opkuis van het terrein alvorens ze hun werking kunnen starten.”

Jason Van Praet en Ine Michiel van de Rode Valken bevestigen: “In het verleden prikten we in elke hondendrol een geel rietje om de aandacht hier op te vestigen. Uiteindelijk was het triestig om te zien dat zowat het volledige terrein geel kleurde. We hopen dat de reuzenhondendrol de mensen zal doen nadenken.” In de toekomst zal de stront – gemaakt met isolatieschuim, trouwens - ook nog op andere terreinen in Oudenburg en deelgemeenten achtergelaten worden. Het nieuwe GAS-reglement moet overtreders bovendien efficiënter bij de kraag vatten. Ook in het verleden werd al eens met zo’n namaakdrol gesensibiliseerd.