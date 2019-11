Gezocht: vrijwillige sneeuwruimers voor komende winter Timmy Van Assche

19 november 2019

16u04 0 Oudenburg Het stadsbestuur doet een oproep naar vrijwillige sneeuwruimers om komende winter de stad sneeuw- en ijsvrij te houden. “De ambitie is om in iedere buurt of wijk een ‘sneeuwruimer’ te hebben die ervoor zorgt dat iedereen op een veilige manier de voet- en fietspaden kan betreden.”

“Bij sneeuw is iedere inwoner verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij maken en houden van de voetpaden aan hun woning. Een taak die velen vaak trouwbewust uitvoeren, maar die ronduit onmogelijk is voor bepaalde inwoners. Hierbij denk ik aan Oudenburgnaars die ouder zijn dan 65 jaar, mensen met een beperking of iemand recupereert van ziekte of een ongeval”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld).

“Vanaf december willen we aan de slag gaan met ‘sneeuwruimers’”, pikt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) in. “Dit zijn vrijwilligers uit onze stad die elk een wijk of buurt toegewezen krijgen, bij voorkeur de omgeving waar ze zelf wonen. Bij sneeuwval of zware ijzel kunnen zij het voetpad van de personen die beantwoorden aan de doelgroep sneeuwvrij maken. Via het mailadres sneeuwruimers@oudenburg.be kunnen mensen aangeven beroep te willen doen op deze dienst. Ook in het eerstvolgende stadsmagazine zal dit gecommuniceerd worden zodat ook de personen zonder computer op de hoogte zijn. Oudenburgnaars die zich voor hun buurt willen inzetten kunnen zich eveneens aanmelden via sneeuwruimers@oudenburg.be." De vrijwilligers kunnen alvast rekenen op een verzekering.