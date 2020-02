Gezocht: animatoren voor speelpleinwerking in paas- en zomervakantie Timmy Van Assche

20 februari 2020

00u37 0 Oudenburg Speelpleinwerking De Tunne gaat binnenkort opnieuw van start. T ijdens de paas- en zomervakantie is kunnen kinderen van 4 tot en met 15 jaar er heerlijk ravotten en spelen. Om alles in goede banen te leiden, is de stad op zoek naar animatoren.

“In een open speelaanbod kunnen kinderen een volledige dag vrij spelen op het attractief domein in de Bekestraat 18. Daarnaast kunnen ze meespelen tijdens één van de vele activiteiten en impulsen die worden aangeboden door kwalitatieve en gevormde animatoren, die op hun beurt ondersteunt worden door een hoofdanimator en de jeugddienst”, duidt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Maar zonder animatoren, geen speelpleinwerking. Wie zin heeft om zelf een leuke vakantie door te brengen, te werken in een toffe vriendengroep en kinderen de tijd van hun leven te geven, mag zich kandidaat stellen." Kandidaat-monitoren moeten evenwel minstens 15 jaar oud zijn.

Simon Vanhessche, al zeven jaar animator, ondersteunt de oproep van de stad. “Op het speelplein staan is echt de max. Je beleeft plezier met de kinderen en bezorgt hen tegelijk een leuke en uitdagende vakantie. Je groeit, gaat uitdagingen aan, doet nieuwe ervaringen op en leert verantwoordelijkheid dragen”, getuigt Simon.

Wie interesse heeft, mag contact opnemen met de Oudenburgse jeugddienst. Wie nog geen cursus heeft gevolgd tot animator in het jeugdwerk, kan bij de dienst ook alle informatie krijgen. “Naast de speelpleinwerking in de paas- en zomervakantie zijn er nog tal van andere dagen waarop animatoren ingezet worden. Denk hierbij aan de Funtourdagen, Kinderspeeldorpen of tienerwerking SWAP” besluit Vanhooren. Meer informatie over animator worden kan je vinden op www.oudenburg.be/animator-worden.aspx.