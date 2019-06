Gemeenteraad verhuist van woonzorgcentrum naar nieuw lokaal dienstencentrum Timmy Van Assche

14 juni 2019

14u58 2 Oudenburg Vanaf september vinden de zittingen van de OCMW- en gemeenteraad plaats in het lokaal dienstencentrum. Dat meldt gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld).

Sinds deze legislatuur vinden de gemeenteraden niet langer plaats in het stadhuis in de Weststraat, maar in de cafetaria van woonzorgcentrum Riethove in de Ettelgemsestraat. Die locatie bleek beter geschikt voor dan de krappe raadszaal in het stadhuis. Maar in september verhuist de gemeenteraad opnieuw, dit keer naar het lokaal dienstencentrum, vlak naast Riethove - in juli en augustus is er geen gemeenteraad. “Enkele nieuwigheden blijken zeer geslaagd te zijn, bijvoorbeeld de nieuwe locatie. In de cafetaria van WZC Riethove hadden we al meer plaats dan in de raadszaal van het stadhuis, maar de grote zaal van het lokaal dienstencentrum is nog iets beter geschikt voor raadsleden en publiek”, stelt Reynaert, die ook terugblik op de eerste zittingen van dit jaar. “Met de micro’s is iedereen beter verstaanbaar. Ook het publiek kan een glaasje water nemen tijdens de zitting, wat het comfortabeler maakt. De toeschouwers weten ook de nieuwe rubriek ‘mededelingen’, waarin het college van burgemeester en schepenen een stand van zaken geeft over verscheidene dossiers, te appreciëren. En dan is er uiteraard nog ‘het drankje, dat na de gemeenteraad aan de bar kan worden gekocht met elke keer een mooie opbrengst voor Riethove.” Ook dat concept verhuist mee naar het nieuwe centrum. “De twee vrijwilligers zijn nog steeds enthousiast en ook de raadsleden van de bestuursmeerderheid steken een handje toe. Ik blijf hopen dat ook de collega’s van de oppositie in het systeem meestappen (dat doet CD&V op vandaag niet, red.). Er kan op een gezapige manier worden nagepraat met de geïnteresseerden.” Op korte termijn moet niet verwacht worden dat de raad live wordt uitgezonden op Facebook. “Ik kan iedereen alleen maar aanraden om de zittingen bij te wonen", besluit de voorzitter.