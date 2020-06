Gemeenteraad verhuist naar cultuurzaal Ipso Facto, publiek kan zitje reserveren Timmy Van Assche

05 juni 2020

18u08 0 Oudenburg De Oudenburgse raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad van dinsdag 16 juni zullen plaatsvinden in cultuurcomplex Ipso Facto in de Marktstraat. “Om de ‘social distancing’ te garanderen, zijn er slechts dertig plaatsen beschikbaar voor pers en publiek. Vooraf reserveren is verplicht”, meldt gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld).

Door de coronacrisis werden de zittingen van woensdag 8 april in dienstencentrum Biezenbilk geschrapt, de vergaderingen van woensdag 13 mei verliep via videoconferentie. Die bijeenkomsten waren niet toegankelijk voor het publiek, maar er werd wel een opname online beschikbaar gesteld. “Niet ideaal, daarom opteren we ervoor om op dinsdag 16 juni opnieuw fysiek te vergaderen”, zegt Reynaert.

“Om de regels met betrekking tot ‘social distancing’ tussen enerzijds de raadsleden en anderzijds de geïnteresseerden te kunnen garanderen, wijken we uit naar een grotere zaal dan Biezenbilk, namelijk Ipso Facto. Maar ook daar is de capaciteit beperkt. Pers en publiek kunnen vanaf vrijdag 5 juni een plaatsje reserveren via secretariaat@oudenburg.be of 059/56.84.20. Er worden dertig personen toegelaten. Aan de ingang zal ook handgel worden voorzien. Een biertje of een wijntje bestellen tijdens of na de zitting, wat normaal wel mogelijk is, kan helaas niet.”

Reynaert pleegde over de werkwijze overleg met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). “Er zijn momenteel nog geen duidelijke instructies van het Agentschap Binnenlands Bestuur over hoe fysieke zittingen het best worden georganiseerd, maar deze werkwijze werd als een goede ‘good practice’ omschreven, die ook in andere steden en gemeenten kan worden toegepast.” De dagordes zijn te raadplegen op de stedelijke website. Zo staan verdere coronamaatregelen en de voorstelling van het lokale zomerplan ‘Zomer 2020'. Ook thema’s die los staan van het virus komen aan bod, zoals het aanwijzen van alternatieve locaties om huwelijken te voltrekken.

De Oudenburgse raad voor maatschappelijk welzijn start om 19.30 uur, de gemeenteraad om 20 uur.