Gemeenteraad van april afgelast, mogelijk wel plaatsbezoek aan Abdijhoeve in juli Timmy Van Assche

23 maart 2020

14u53 0 Oudenburg De geplande gemeenteraadszitting van woensdag 8 april gaat niet door omwille van het coronavirus. Dat laat voorzitter van de gemeenteraad Stefaan Reynaert (Open Vld) weten.

Aanvankelijk zou de zitting plaatsvinden, maar werd met de fracties afgesproken om geen interpellaties in te dienen. Het stadsbestuur gaat nu nog een stapje verder en gelast de zitting dus af. Daardoor moeten de 21 raadsleden en publiek dus niet samenkomen in dienstencentrum Biezenbilk. “Gelukkig stonden er geen beslissingen of agendapunten gepland die gebonden zijn aan een termijn”, zegt Reynaert. “Wat er met de zitting van 13 mei zal gebeuren, moeten we nog bekijken. Het bijeenroepen van de raadsleden gebeurt pas in de voorafgaande week.”

Mogelijk wordt in juli een extra gemeenteraad ingelast, die gekoppeld zou worden aan een plaatsbezoek aan de site Abdijhoeve. “We zullen zeker geen gemeenteraden organiseren om ze toch maar te houden, maar het idee om een plaatsbezoek in te richten, werd al eerder geopperd.”