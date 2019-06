Gemeenteraad unaniem: Ignace Dereeper krijgt titel van ereburgemeester Timmy Van Assche

13 juni 2019

17u38 0 Oudenburg Gewezen CD&V-schepen en -burgemeester Ignace Dereeper krijgt officieel de titel van ereburgemeester toegedicht. De gemeenteraadsleden stemden allemaal pro. Dereeper was burgemeester van 1989 tot 2018 en daarvoor ook twaalf jaar schepen.

Vorige maand nog kon je hier in primeur lezen dat Ignace Dereeper een verzoek had ingediend om de titel van ereburgemeester aan te vragen. Het was echter de nieuwe burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) die Dereeper aanspoorde om de aanvraag in te dienen. “Ik was absoluut niet van plan om de eretitel aan te vragen. Ik hou van sereniteit en eensgezindheid, en heb geen zin om een politieke discussie los te weken in de gemeenteraad", vertelde Dereeper vorige maand. “Je moet dit ook boven alle partijgrenzen en –kleuren kunnen erkennen. Hij verdient de titel meer dan wie ook", herhaalde Dumarey tijdens de gemeenteraad gisteravond. “Onder zijn leiding steeg het aantal inwoners in Oudenburg van 7.500 naar 9.300. Onze stad onderging een ware transformatie sinds zijn aantreden.” Alle raadsleden spraken zich unaniem over het ereburgemeesterschap uit. Ook CD&V, al mag de relatie tussen de partij en Dereeper wat bekoeld na zijn vertrek. “Ik wil even benadrukken dat wij na zijn afscheid op het einde van de vorige legislatuur stappen hadden ondernomen om de titel aan Ignace toe te kennen. We hebben het hem zelf gevraagd, maar hij wou de titel toen niet", verduidelijkt Peter Velle, die Dereeper vorig jaar kort opvolgde. “Maar ik ben blij: tijd heelt wonden en liefde overwint alles”, besloot het raadslid positief. Er wordt nu naar een datum gezocht om de titel ceremonieel toe te kennen. Dat zal allicht in juli gebeuren, net de maand waarin Ignace Dereeper 73 jaar wordt.

