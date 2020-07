Gemeenteraad brengt plaatsbezoek aan Abdijhoeve, ook inwoners kunnen uiteenzetting toekomstplannen meevolgen Timmy Van Assche

02 juli 2020

17u56 0 Oudenburg De Oudenburgse gemeenteraad brengt na haar zitting van woensdag 8 juli in cultuurcomplex Ipso Facto een plaatsbezoek aan de historische Abdijhoeve. Ook geïnteresseerde inwoners kunnen zich inschrijven om het bezoek mee te volgen.

“Normaal zijn er geen zittingen in juli en augustus, maar door de coronacrisis werd de vergadering van woensdag 8 april geschrapt”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld). “Om de regels met betrekking tot ‘social distancing’ tussen enerzijds de raadsleden en anderzijds de geïnteresseerden onderling te kunnen garanderen, wijken we opnieuw uit naar het grotere cultuurcomplex Ipso Facto. Maar ook daar is de capaciteit beperkt. Geïnteresseerden kunnen een plaatsje reserveren via secretariaat@oudenburg.be of 059/56.84.20. Er worden 30 personen toegelaten”, zegt Reynaert.

Aansluitend op de zitting vindt er een werkbezoek aan de Abdijhoeve plaats. Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) zal een toelichting geven bij de stand van zaken van de werken, zo ook wat de verdere plannen zijn. Zowel de gemeenteraadsleden als het geïnteresseerde publiek zullen dus meer te weten komen over de toekomstplannen. Afsluitend is er een drankje in de zomerbar Bar Abbaye op de site van Abdijhoeve.

De Oudenburgse raad voor maatschappelijk welzijn start om 19.30 uur, de gemeenteraad om 20 uur.