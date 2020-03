Geen zitdag door coronavirus? Burgemeester last dan maar een ‘Facebook Live’-sessie in Timmy Van Assche

18 maart 2020

18u07 0 Oudenburg Aan dienstbetoon doen in tijden waarin sociaal contact tot een absoluut minimum moet beperkt worden, is niet simpel. Maar burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) zal op donderdag 19 maart via Facebook Live toch proberen om op zoveel mogelijk vragen van inwoners te antwoorden.

Elke eerste en derde donderdag van de maand vindt er op het stadhuis van Oudenburg normaal gezien het ‘Open Stadhuis’ plaats. Dan houden de schepen onder meer hun zitdag en kunnen inwoners terecht bij de meeste stadsdiensten voor heel wat vragen. Door de uitbraak van het coronavirus kan het ‘Open Stadhuis’ niet doorgaan. Toch wil de burgemeester zijn zitdag op een andere manier invullen. “Ik krijg ontzettend veel vragen binnen via telefoon, sociale media en mail over maatregelen tegen het coronavirus. Gisteren, bijvoorbeeld, was ik tot een flink stuk na middernacht in de weer om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden", legt Dumarey uit. “Ik wil gehoor blijven geven aan vragen, die gaan over het inzamelen van afval tot steunmaatregelen voor handelaars. Om toch in direct contact te staan met de inwoners zal ik donderdag via mijn persoonlijke Facebook-profiel een Facebook Live-sessie inlassen. Daar zal ik op alle openbare vragen trachten een antwoord te geven. Persoonlijke- of privékwesties zullen onder meer omwille van de privacy niet besproken worden. Voor dat soort vragen kan je wel terecht op anthony.dumarey@oudenburg.be.” De Facebook Live-sessie start om 17 uur.