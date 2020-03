Frituur Kjell en Yane flexibel in tijden van corona: “Bestellen via webshop of telefoon én thuislevering” Bart Boterman

13 maart 2020

15u12 0 Oudenburg De recente drastische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zetten lokale zelfstandigen aan tot flexibiliteit en creativiteit. Frituur Kjell en Yane uit Oudenburg, aan de Markt, is daar eentje van. “We openen een telefoonlijn, een webshop en zondag starten we met thuisleveringen. Voor de ingang komt een wastafel met desinfecterende gel”, zeggen uitbaters Kjell Goderis en Yane Pollet.

“Het was schrikken toen we donderdagavond het nieuws kregen dat alle horecazaken moeten sluiten of enkel nog afhaal mogen aanbieden. We zijn genoodzaakt om ons flexibel op te stellen want we willen onze klanten even goed bedienen”, zegt Kjell. Voor de toegangsdeur van de frituur staat voortaan een wastafel en moeten klanten, vooraleer ze de deurklink aanraken, hun handen wassen met desinfecterende gel. “Om besmetting te vermijden, moeten we eveneens tegengaan dat er te veel mensen tegelijk wachten op hun bestelling in onze zaak. Daarom hebben we al het nummer 0496/87.85.87 open gesteld, waarop klanten op voorhand hun bestelling kunnen doorgeven. Wij laten het verwachte tijdstip van afhalen weten, zodat de roulatie vlot gaat”, pikt Yane in.

Hectisch?

“We zijn ook bezig met het oprichten van een webshop: bestel.yane-kjell.be. Die gaat weldra in de ether. Klanten krijgen dan een sms met het verwachte tijdstip waarop hun frietjes klaar zijn. Zondag starten we ook met thuislevering. De kans bestaat dat het hectisch wordt en de wachttijden oplopen, maar daarom zullen we de klanten zo goed mogelijk proberen te informeren over de tijdstippen”, besluit Kjell. Ook restaurant Dé Clesse op de Markt laat op de Facebookpagina weten dat thuisleveringen voortaan mogelijk zullen zijn na bestelling.