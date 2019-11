Fotomuur blikvanger van nieuwe deelname aan #SportersBelevenMeer Timmy Van Assche

12 november 2019

14u06 0 Oudenburg Vorig jaar was het stadsbestuur van Oudenburg nog laureaat van een #SportersBelevenMeer-award van West-Vlaanderen. Ook in 2019 doet Oudenburg mee met de actie van Sport Vlaanderen, onder meer met een leuke fotomuur.

Alle Vlaamse gemeenten en steden nemen deel aan de #SportersBelevenMeer-award. Wie slaagt in de zeven uitdagingen, mag zich een jaar lang #SportersBelevenMeer-gemeente of -stad noemen. Één van die zeven uitdagingen was de inwoners op een originele manier stimuleren om sportbelevingsfoto’s te nemen én te delen op sociale media. “Om de sporters te stimuleren hebben we een maand lang een ‘Wall of Sports’ geïnstalleerd aan de ingang van sporthal Ter Beke", zegt schepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “Alle inwoners die een foto posten met de twee hashtags #SportersBelevenMeer #Oudenburg kwamen op de fotomuur. Een kleuter van de lessenreeks Multimove pikte er uiteindelijk vijf foto’s uit. Proficiat aan winnaars Skip Oudenburg, Kim Willaert, Els Coeyne, Jacques Ver Eecke en Emily Schmidt.” Op 17 december weet Oudenburg of ze opnieuw in de prijzen valt tijdens de huldigingsavond van Sport Vlaanderen.