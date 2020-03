Fotograaf Pieter Clicteur mag prestigieus label officieel in ontvangst nemen Timmy Van Assche

12 maart 2020

19u00 0 Oudenburg Topfotograaf Pieter Clicteur mocht officieel het Europees topkwaliteitslabel in ontvangst nemen. De uitreiking vond niet toevallig plaats in Biezenbilk, waar een groot werk van Clicteur in de inkomhal hangt.

De FEP, de Federation of European Photographers, heeft een kwalificatiesysteem opgezet dat fotografen omwille van hun uitzonderlijke vakkundige capaciteiten erkent door heel Europa. Het Europese toplabel overstijgt de onderscheidingen die in de respectievelijke landen worden uitgereikt. Op 15 november 2019 vond , in Praag, de jurering voor 'Qualified European Professional Photographer' plaats. De QEP is een belangrijke erkenning in 29 Europese landen. “Wij zijn dan ook verheugd dat de internationale jury het label in de categorie ‘Portret’ bij de laatste jurering toekende aan onze inwoner van Oudenburg, beroepsfotograaf Pieter Clicteur. Als stad zijn we bijzonder fier op deze prestatie.”

“Ik wil deze erkenning vergelijken met een fles wijn. Ik ken zelf niks van wijn, maar als ik in de supermarkt een fles zie met daarop de vermelding van een gewonnen prijs, dan ga ik ervan uit dat het wel een goeie fles zal zijn. Hetzelfde geldt zowat in de fotografie: h et kan opdrachtgevers over de streep trekken. Het kan dus best zijn dat dit label nog meer deuren opent en opdrachten voor me oplevert”, wist de fotograaf ons al te vertellen.