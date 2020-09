Film en ‘Funkamp’ kleuren herfstvakantie met coronaproof aanbod Timmy Van Assche

28 september 2020

20u01 0 Oudenburg Na een geslaagde zomervakantie hebben de diensten Cultuur & Vrije Tijd en Jeugd samen met de animatoren en begeleiders een coronaveilig herfstaanbod uitgewerkt voor kinderen. Eén van de speerpunten is de organisatie van een ‘Funkamp’.

Ook tijdens de herfstvakantie zal er voor jong Oudenburg een en ander te beleven zijn. Na een coronaveilige zomervakantie werd nu ook een herfstaanbod uitgewerkt om kinderen een veilige vakantie te bieden. “De vrijetijdsdiensten slaan de handen in elkaar voor de eerste editie van het ‘Funkamp’. Van maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november komt een flinke portie sport, spel en cultuur aan bod”, duiden bevoegde schepenen Romina Vanhooren (Open Vld) en Ulrike Vanhessche (sp.a). “De kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar worden een week lang uitgedaagd met leuke sporten, creatieve workshops en de gekste spelen. Uiteraard wordt alles georganiseerd binnen de geldende coronamaatregelen. Zo gaat de opvang voor en na het Funkamp door in de sporthal om de contactbubbels te respecteren. Tijdens de middag is er bovendien geen mogelijkheid om het kamp te verlaten. Kinderen dienen dus een lunchpakket mee te brengen. We voorzien wel lekkere soep.”

Op woensdag 4 november staat met ‘Lego Movie 2' een leuke animatiefilm in cultuurcentrum Ipso Facto op het programma. “We kunnen wegens de coronmaatregelen maar een beperkt aantal plaatsen aanbieden”, benadrukt cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA). “Daarom reserveer je best op voorhand via jeugd@oudenburg.be. Ook de deelnemers aan tienerwerking SWAP gaan naar de film, maar dan bij Kinepolis op donderdagavond 5 november.”

Ook de begeleiders van buitenschoolse kinderopvang De Kikker staan paraat om kinderen een leuke vakantie te bezorgen. Er is een gevarieerd aanbod van vrij spel en activiteiten, en er staat een groot aanbod speelgoed klaar. “Alle opvang van De Kikker vindt tijdens de herfstvakantie plaats in het hoofdgebouw in de Aernoudstraat 15. Reserveren kan enkel als er een volledig inschrijvingsdossier is in De Kikker”, besluit schepen Vanhooren.

Vanaf woensdag 7 oktober om 16 uur kan iedereen inschrijven via het online inschrijvingsplatform i-School.