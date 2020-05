Fietsers blijven haperen aan elkaar en vallen: 50-jarige man naar ziekenhuis overgebracht Bart Boterman

26 mei 2020

16u31 0 Oudenburg In de Noordstraat in Westkerke is dinsdag rond 12.30 uur ‘s middags een ongeval gebeurd tussen twee fietsers. Een man (49) uit Brugge werd naar het AZ Damiaan in Oostende overgebracht, met lichte verwondingen.

Het ongeval gebeurde toen de fietser uit Brugge een fietsster (29) uit Oostende voorbijreed. De vrouw was op fietstocht met haar gezin. De twee fietsers haakten in elkaar en kwamen beide ten val. Volgens de lokale politie Kouter raakte de 50-jarige Bruggeling lichtgewond en werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Voor de Oostendse vrouw was geen ziekenhuisopname nodig. De politie deed de nodige vaststellingen ter plaatse.