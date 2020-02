Fantast wordt geïnterneerd na maandenlange stalking van operazangeres Siebe De Voogt

04 februari 2020

14u06 0 Oudenburg Een 48-jarige man uit Oudenburg wordt geïnterneerd, nadat hij maandenlang een Antwerpse operazangeres stalkte. Dat heeft de correctionele rechtbank in Brugge beslist.

K.V. zag het slachtoffer op 24 oktober 2018 aan het werk tijdens een straatconcert in Brussel. Hij werd naar eigen zeggen verliefd op de stem van de operazangeres, nam enkele foto’s van de vrouw en vroeg haar kaartje om de beelden door te kunnen mailen. “Maar dat had ze beter niet gedaan”, stelde de procureur tijdens de zitting. “De beklaagde begon onophoudelijk mails te sturen. Aanvankelijk ging het om vriendelijke berichten, maar toen hij aanstuurde op een amoureuze relatie wees ze hem af en vroeg om haar met rust te laten.” De stalker hield echter vol en begon de vrouw ook te bellen en sms’en. Zelfs nadat ze klacht indiende, bleef de stalking duren. “De beklaagde leeft in een waanwereld en heeft psychiatrische begeleiding nodig.” De rechter stelde tijdens de zitting een psychiater aan om K.V. te onderzoeken. De deskundige oordeelde dat de man aan een ernstige geestesstoornis lijdt en dus niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor z’n daden. De rechtbank beval dinsdagmorgen dan ook zijn internering.