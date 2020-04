Extra steunmaatregelen voor lokale handelaars die binnenkort heropenen Timmy Van Assche

29 april 2020

16u52 0 Oudenburg De Nationale Veiligheidsraad heeft aangegeven dat winkels ten vroegste opnieuw open mogen vanaf 11 mei, onder voorbehoud van de verdere cijfers. Om goed voorbereid te zijn, vraagt de stad aan lokale handelaars om alvast de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Het stadsbestuur biedt gratis stickerbollen en plaatsing aan om zo de minimale afstand tussen klanten aan te duiden.

Schepen van Lokale Economie Stijn Jonckheere (N-VA) en burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) wijzen naar de eerder gelanceerde lijst op de stedelijke website met plaatselijke handelaars die aan afhaling en thuislevering doen. “We willen dan ook actief communiceren met al onze handelaars en ondernemers”, zegt Jonckheere. “Voor heel wat handelaars is het na anderhalve maand broodnodig om opnieuw te kunnen opstarten. Als stad willen we hen begeleiden om dit ook veilig te doen. We mogen ook fier zijn op de ondernemingszin van heel wat ondernemingen: ze hebben zich als het ware opnieuw uitgevonden met thuisleveringen of webshops, bijvoorbeeld. We blijven hen de komende maanden steunen”, aldus Dumarey.

Wie straks heropent en witte stickerbollen wil ontvangen - de stad komt ze ook plaatsen - kan contact opnemen met het noodteam lokale economie via lokale.economie@oudenburg.be of 059/56.84.29. Alle informatie over de lokale handelaren vind je op www.oudenburg.be/corona/lokale-handelaren.aspx. Handelaars die nog niet opgenomen zijn in de lijst met afhaling en thuislevering, kunnen zich registreren via https://oudenburg.be/corona/lokale-handelaren/formulier-lokale-handelaars.