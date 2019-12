Erfgoedkring 8460 presenteert nieuw jaarboek met unieke foto’s en straffe verhalen Timmy Van Assche

24 december 2019

De lokale Erfgoedkring 8460 heeft intussen haar zesde jaarboek voorgesteld. Daarin staan tal van nooit eerder verschenen foto's en opmerkelijke verhalen uit Oudenburg en haar deelgemeenten.

Op de cover van het jaarboek 2019 pronkt mevrouw Catherine Belleroche-Bine, die midden de jaren 1800 het eerste rusthuis van Oudenburg bouwde in de Ettelgemsestraat. Tot op vandaag is de Bellerochelaan in de stad naar haar genoemd. Het levensverhaal en de stichting van ‘Hopsice Belleroche’ wordt nauwkeurig in het boek beschreven. Verder staat er een boeiend hoofdstuk in over geneeskunde in Oudenburg en over hoe Roksem ooit aan een fusie met Bekegem, nu aangesloten bij Ichtegem ontsnapte. Ook interessant: de geschiedenis van de Maenhoudthoeve, vier decennia studentenclub Moeder OKU, een minder bekende kaart met zicht op Oudenburg, over hoe een Westkerkenaar de landloperskolonie van Merksplas ontvluchtte, vorstelijke bezoeken aan Oudenburg en het olijke gezelschap Varia. Het jaarboek kost 25 euro voor niet-leden van de Erfgoedkring 8460, leden krijgen het boek gratis. Het naslagwerk is beschikbaar in het Romeins Archeologisch Museum, de plaatselijke supermarkt, boekhandels of drankenhandel Vanloocke.