Erfgoedkring 8460 pakt uit met filmvoorstelling Schellebelle 1919 in Ipso Facto Timmy Van Assche

20 februari 2020

00u00 0 Oudenburg Op zondag 8 maart organiseert Erfgoedkring 8460 Oudenburg een zogenaamde matineevoorstelling van de film Schellebelle 1919.

Schellebelle 1919 is een straffe film, geregisseerd door Johan Heldenbergh. De inwoners van Schellebelle spelen de hoofdrol, bekende acteurs figureren. “Een ideetje voor Oudenburg?”, laat de erfgoedvereniging een ballonnetje op. Het verhaal: dochter Coralie van de familie Van De Velde heeft tijdens de wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis genomen. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en notabelen hebben het op de boerderij gemunt. De familie laat zich echter niet doen. “Een knappe voorstelling voor jong en oud”, luidt het. De film uit 2011 wist zich te onderscheiden met goeie recensies en Vlaamse filmprijs.

De vertoning vindt om 10 uur plaats in cultuurcentrum Ipso Facto. Leden van de vereniging betalen 2 euro, niet-leden 4 euro. Info en reservatie: 059/56.84.00 of erfgoedkring@oudenburg.be.