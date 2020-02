Eregemeentesecretaris Roger Willaert overleden op 98-jarige leeftijd Timmy Van Assche

07 februari 2020

13u24 0 Oudenburg Roger Willaert, de geboren Koekelarenaar die jarenlang gemeentesecretaris was van Oudenburg, is overleden. Hij werd 98 jaar.

Willaert werd geboren in 1921. Hij begon zijn loopbaan bij de gemeente Oudenburg in 1948 als klerk. Voordien, van september 1939 tot februari 1948, diende hij als beroepsvrijwilliger bij het Belgisch leger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor hij zijn rechteroog gedurende een actie van het verzet. Hij had tijdelijk het statuut van politiek gevangene en was daarnaast ook actief als ‘burgerlijk weerstander’ in 1944.

Groot-Oudenburg

In 1953 werd Willaert aangesteld als waarnemend secretaris ter vervanging van Georges Inghelbrecht. Ondertussen behaalde hij ook het vereiste diploma van de Provinciale School voor Bestuursrecht. Bij de oppensioenstelling van zijn voorganger, op 1 juli 1954, nam hij de fakkel definitief over en werd hij benoemd als gemeentesecretaris. Na de gemeentefusies in 1977 was hij de eerste gemeentesecretaris van Groot-Oudenburg.

Eretitel

Op 1 februari 1982 ging hij met pensioen. Kort nadien werd hem door de gemeenteraad de titel van eregemeentesecretaris verleend. Hij werd opgevolgd door Georges Mergaert. Roger Willaert begon zijn carrière onder burgemeester Paul Vander Heyde. Hij werkte vervolgens ook nog samen met de burgemeesters Jules Maenhoudt en Jos van der Perre. Roger Willaert was houder van vele eretekens en onderscheidingen, zowel van burgerlijke als van militaire aard.