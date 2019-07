Equu-Libre verwelkomt twee nieuwe therapiepaarden na dood van vijf fjorden: “Cliënten hebben ons moed gegeven” Bart Boterman

04 juli 2019

19u37 1 Oudenburg Ivan Reynaert en Ingeborg De Leenheer van het centrum voor hippotherapie Equu-Libre in Roksem hebben hun moed bijeengeraapt en trainen inmiddels twee nieuwe paarden. In april stortte hun wereld in toen ze hun vijf fjorden in één klap verloren door een esdoornvergiftiging. “Onze cliënten zeggen dat ze ons nodig hebben. Hun steun heeft ons over de streep getrokken”, zegt Ivan. “We hopen in mei volgend jaar opnieuw sessies te kunnen aanbieden.”

Bij Equu-Libre in de Ossenweg volgden heel wat kinderen met aandoeningen zoals cerebrale parese wekelijks therapie. Dankzij de omgang met de rustige fjordenpaarden vonden ze er rust, fysieke - en mentale steun. De paarden van Ivan en Ingeborg waren jarenlang opgeleid volgens de principes van natural horsemanship, gesteund op lichaamstaal. De dieren waren de rust zelve in omgang met kinderen. Maar in april voelden Ivan en Ingeborg de aarde onder hun voeten wegschuiven. Hun vijf fjordenpaarden Lien (28) en afstammelingen Delfien (17), Horky (13), Hercules (13) en Quando (4) werden tegelijkertijd doodziek. Ivan en Ingeborg probeerden samen met de dierenarts alles om de dieren te redden, maar dat mocht niet baten.

Helikoptertjes

Esdoornvergiftiging, was het resultaat van de autopsie. De zaden van de esdoorn, in de volksmond ‘helikoptertjes’, zijn giftig. Dat gif verdwijnt bij vrieskou, maar de nieuwe scheuten zijn wel weer giftig. In één klap verloren Ivan en Ingeborg hun levenswerk. Enkel de shetlandpony Simba overleefde. Omdat paarden kuddedieren zijn en gezelschap van andere paarden nodig hebben om zich goed te voelen, werd Simba tijdelijk ondergebracht bij een ander paard. Mede dankzij de eigenares van dit paard, Veerle, hebben Ivan en Ingeborg inmiddels de draad terug opgepikt, al was dat in het begin niet vanzelfsprekend.

“Paarden opleiden voor therapie met kinderen is een werk van lange adem. We zagen het niet meer zitten om alles opnieuw te beginnen. We waren volledig van de kaart”, getuigt Ivan. Ook hun cliënten waren diep geschokt door het verlies van de paarden, hun vrienden. “Ze hoopten toch dat we onze paardentherapie ooit verder zouden zetten, want velen hebben het echt nodig. Hun steun heeft ons over de streep getrokken”, gaat Ivan verder.

Serviceclubs

Maar nieuwe fjordenpaarden aankopen, opleiden en voorzien van het juiste materiaal en zadel, kost handenvol geld. “Veerle heeft ons daarbij geholpen. Dankzij die financiële steun hebben we inmiddels twee nieuwe paarden aangekocht en is hun opleiding begonnen. Iedereen die ons steunde, wil ik ontzettend hard bedanken”, aldus Ivan Reynaert.

De nieuwe paarden heten C’Leo (16) en Ensor (3), een merrie en een ruin. Hun namen zijn verwijzingen naar steunende serviceclubs. “Momenteel zitten ze nog niet bij ons, maar bij iemand die samen met ons voor de opleiding instaat. De paarden zijn nooit eerder bereden en dat is nodig om hen op onze wijze op te leiden. Omscholen is namelijk veel moeilijker. C’Leo is wel al zestien jaar en ook de leeftijd speelt een rol in leercapaciteiten, maar we hebben er alle vertrouwen in”, legt Ivan uit.

Nog niet voor morgen

Opnieuw hippotherapie aanbieden zal nog niet voor morgen zijn. “We hopen om in mei te kunnen starten met de eerste sessies, voorlopig met onze twee nieuwe paarden. We zullen zien wat de toekomst brengt en of we daarna uitbreiden”, besluit Ivan Reynaert.