Endrew (13) mikt op finaleplaats in The Voice Kids: “Maar ik voel me nu al een winnaar” Timmy Van Assche

26 maart 2020

19u46 3 Oudenburg Oudenburg kruist vrijdag om 20.40 uur extra hard de vingers. Dan staat de pientere Endrew Tulpin op het podium voor een plek in de halve finale van The Voice Kids op VTM. Maar finale of niet, voor Endrew is zijn parcours in de talentenjacht al meer dan geslaagd. “Als je na meer dan 3.000 kandidaten nu nog overblijft, dan mag je je gerust al een winnaar voelen”, vertelt de Oudenburgenaar.

De deelname aan The Voice heeft Endrew te danken aan zijn vrienden, die zonder zijn medeweten een filmpje naar VTM hadden opgestuurd en hem zo inschreven voor The Voice Kids. “Tijdens een het verjaardagsconcert van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg zong ik het lied ‘Een ster’ van Stan Van Samang. Ook Gene Thomas en JakoBond stonden toen op de affiche. Van mijn optreden daar werd een filmpje gemaakt. Klasgenoten maakten ook video’s van mij, toen ik op de speelplaats aan het zingen was. De rest is intussen geschiedenis,” knipoogt Endrew. Toch was dat niet zijn eerste optreden. Daarvoor moeten we terug naar het schoolfeest van basisschool Arnoldus in Oudenburg. Als 10-jarige knaap verzorgde Endrew daar voor het eerst een publiek optreden.

Talenknobbel

Zingen deed hij al van toen hij vier was. “Mijn stem kan verschillende genres aan. Zo kan ik met een tenorstem hoog gaan voor popliedjes, maar ik kan ook lager gaan met een basstem. Mijn familie geloofde alleszins in mijn zangtalent en schreven me in de muziekschool in. “Zingen is overigens niet het enige talent van Endrew. Hij is de zoon van een Braziliaanse mama en een Belgische papa. “Om meer kansen in het leven te krijgen, zijn we in Oudenburg komen wonen. Op slechts enkele weken tijd heb ik Nederlands geleerd. Zo spreek ik vandaag al vijf talen: Portugees, Nederlands, Frans, Spaans en Engels. Daar wil ik ook nog eens Duits en Italiaans bij doen. Want kijk, ik wil van zingen echt een carrière maken. En als je verschillende talen beheerst, dan kan je ook een bredere loopbaan uitbouwen. Trouwens, mijn papa spreekt acht talen, waaronder ook Zweeds. (lacht) Ik zou hem graag nog kunnen inhalen.”

Bruno Mars

Popster Bruno Mars is Endrews grote idool. “Ook hij kan hoog zingen en mooie popmuziek maken. En omdat hij ook emotionele liederen brengt, kan zijn muziek mij echt raken. Ja, ik kijk naar hem op en hoop net als hij een mooie carrière te maken.” Maar eerst een plekje veroveren in de halve finale van The Voice Kids. “Kijk, het programma kreeg meer dan 3.000 inschrijvingen. Daar zaten echt wel goeie zangers bij. Als je het dan zo ver schopt, mag je je gerust nu al een winnaar voelen, wat er ook gebeurt. Ik voel me alvast super en hoop dat The Voice het begin is van iets moois.”