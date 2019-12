En plots duikt een 'kerstbeer’ op in het bushok van Westkerke Timmy Van Assche

Oudenburg Ook Westkerke wordt in kerstsfeer ondergedompeld. Nadat er meer dan veertig verlichte kerstbomen in het Oudenburgse straatbeeld verschenen, wordt er nu ook ingezet op meer kerstsfeer in Westkerke. Een verlichte kerstbeer van zo maar even drie meter hoog werd in het bushok geplaatst aan de kerk van Westkerke. De beer wordt in bruikleen gegeven aan de stad.

Een gezamenlijke vriend van Westkerkenaars en gemeenteraadsleden Roland Blomme en Wietse Marchand (beiden Open Vld) gaf via hen de kerstbeer in bruikleen aan de stad om zo voor meer kerstsfeer te zorgen in de Oudenburgse deelgemeente. “Westkerke is in de planning opgenomen om in 2021 de kerstversiering te vernieuwen”, zegt Blomme. “We wilden echter dit jaar al wat meer beleving in onze deelgemeenten. Via een gezamenlijke vriend konden we de verlichte kerstbeer verkrijgen.” De kerstbeer werd geplaatst op een zichtbare plaats in Westkerke. “Omdat hij toch beschermd zou zijn tegen weer en wind werd gekozen om de beer in het ruime bushok aan de kerk van Westkerke te plaatsen, want iedereen passeert er iedere dag”, voegt Marchand er nog aan toe. “Het knuffelgehalte van deze deelgemeente is bij deze bevestigd”, knipoogt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).