En daar is fietsstraat nummer twee: Oude Gistelseweg en stukje Noordstraat Timmy Van Assche

15 juli 2019

19u19 2 Oudenburg Nog deze zomer krijgt Oudenburg een tweede fietsstraat. Na de Groenedijkstraat, die Oudenburg met de Oostendse deelgemeente Zandvoorde verbindt, wordt ook de Oude Gistelseweg en een stuk van de Noordstraat een fietsstraat. “Heel wat jongeren nemen dagelijks deze weg naar en van het Gistelse KTA en college”, zegt schepen Gino Dumon (sp.a).

De Oude Gistelseweg ligt vlakbij de autostradebrug en verbindt, met een stuk van de Noordstraat, Oudenburg met haar deelgemeente Westkerke. Voor veel fietsers is het een kortere, maar vooral veiligere en aangenamere route dan de drukkere Westkerksestraat. “We zetten verder in op veilig fietsverkeer. Nog voor de start van het nieuwe schooljaar maken we van dit tracé een fietsstraat”, bevestigt mobiliteitsschepen Dumon. “Elke dag nemen tientallen jongeren de fiets om via Westkerke naar het Sint-Godelievecollege of Atlas Atheneum in Gistel te gaan. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Auto’s en motorfietsen mogen ook in de straat rijden, maar aan een snelheid van maximum 30 kilometer per uur. Ze mogen fietsers ook niet inhalen.” Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) beaamt. “De nieuwe fietsstraat is zowat twee kilometer lang en versterkt een fietsveilig beleid. Het is de bedoeling dat we stelselmatig nieuwe fietsstraten zullen introduceren. Zo maken we werk van een nieuw fietsplan. Daarbij willen we in en rond Oudenburg een zogenaamd fietslint creëren, waardoor je veilig en makkelijk over het grondgebied kan fietsen.” Er wordt ook nog een infovergadering ingericht voor de bewoners langs het tracé.