Elke deelgemeente van Oudenburg krijgt boekenruilkastje Timmy Van Assche

21 mei 2019

19u01 Oudenburg Op vier plaatsen in de stad verschijnen boekenruilkastjes. Hiermee wil de stad de drempel naar de bibliotheek verlagen en jongeren aan het lezen zetten.

Tijdens de Week van de Opvoeding wordt in iedere deelgemeente een boekenruilkastje geplaatst: in Oudenburg bij de Arnoldusschool en het Romeins Archeologisch Museum, in Ettelgem bij basisschool Heilige Familie en in Roksem-Westkerke bij basisschool De Tandem. Zo hoopt de stad jongeren aan te zetten om meer te lezen en de drempel naar de bib te verlagen. Meteen wordt ook het toekomstige Huis van het Kind in de kijker geplaatst via een tekenwedstrijd in de Oudenburgse scholen.

“De technische dienst maakte vier boekenkastjes, kinderen van de Oudenburgse scholen kleurden ze in de kleuren van het Huis van het Kind”, zegt jeugdschepen Romina Vanhooren (Open Vld). “De komende maanden komt er meer concrete informatie over de realisatie van het Huis van het Kind. De stad organiseerde alvast een tekenwedstrijd waarbij aan de kinderen van de Oudenburgse scholen gevraagd werd ‘wat zie jij achter een Huis van het Kind?’.”

Schepen van Bibliotheek Stijn Jonckheere (N-VA) besluit. “Met de boekenruilkastjes hopen we de jongeren meer te doen lezen. Het concept is simpel: voor ieder boek dat je uit het kastje neemt, steek je er een andere opnieuw in.” Als het project aanslaat, wordt het aanbod uitgebreid naar volwassen literatuur. Eerder had Open Vld, de afgelopen jaren in de oppositie, zonder succes het voorstel gelanceerd om boekenruilkastjes in te voeren.