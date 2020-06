Elkaar het jawoord geven kan nu ook op deze drie locaties in Oudenburg Timmy Van Assche

24 juni 2020

09u55 2 Oudenburg Geen zin in een traditioneel huwelijk op het stadhuis? Dan zijn er voortaan enkele extra opties mogelijk. De gemeenteraad keurde namelijk het voorstel goed om te huwen in cultuurzaal Ipso Facto, het Abtspark en het park rond de centrale Onze-Lieve-Vrouwekerk. “In de toekomst kunnen er nog locaties bij komen.”

Vanaf heden is het mogelijk om het wettelijke huwelijk te voltrekken op locaties buiten het stadhuis. “Kerkelijke plechtigheden worden steeds minder voltrokken en burgerlijke huwelijken winnen jaar na jaar aan belang”, duidt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Trouwen in de raadszaal in het stadhuis blijft de norm en kost 125 euro. Dat is dezelfde prijs als voor de foyer van zaal Ipso Facto. Wie het origineler wil aanpakken en buiten wenst te trouwen, kan terecht in het Abtspark of kerkpark. Hiervoor betaal je 250 euro. Het kost iets meer, omdat er enkele extra inspanningen bij komen kijken, wat betreft de infrastructuur en techniek. Zo moeten er partytafels, stoelen en koeling ter plaatse gebracht worden om na de plechtigheid een glaasje aan te bieden.”

Naar de toekomst toe wordt bekeken welke locaties er nog mogelijk zijn. De Sint-Pieterszaal in de Abdijhoeve zal vanaf 2021-2022 dienst doen als ceremoniezaal van de stad. “We staan open voor nog meer suggesties, zoals bijvoorbeeld de Witte Molen in Roksem”, besluit Dumarey. Oppositiepartij CD&V had graag ook meteen het Romaans kerkje in Ettelgem als extra locatie gezien, maar dit werd door de meerderheid niet meegenomen. Ook nieuw: huwen is voortaan mogelijk op zon- en feestdagen aan de eerder vermelde tarieven.