Elektrowinkel Exellent in de Marktstraat heropent op 1 oktober Timmy Van Assche

14 september 2019

12u21 0 Oudenburg Op dinsdag 1 oktober opent in de Marktstraat 18 de vernieuwde winkel Exellent, gespecialiseerd in elektronica en huishoudtoestellen. Voorheen was hier de bekende winkel Dewachtere gevestigd.

De elektrozaak is onderdeel van de holding Wolfgang Lestaeghe Management (WLM), waartoe ook zusterbedrijven Opdedrynck en Lestaeghe behoren. Die bedrijven verzorgen de levering aan huis en plaatsing van huishoudelektro. Opdedrynck en Lestaeghe maken zich daarnaast sterk in algemene elektriciteit, maar ook in het installeren van onder meer zonnepanelen, parlo- en videofoons en boilers. “Het is deze samenwerking van bedrijven dat een aankoop bij Exellent in de Marktstraat interessant maakt”, laat WLM optekenen. “Voorheen was op ditzelfde adres de elektrowinkel van Geert Dewachtere gevestigd. Wij zetten nu de activiteiten voort en bieden een ruim assortiment aan diepvriezers, koelkasten, kookplaten, dampkappen, wasmachines, microgolfovens en alle andere huishoudtoestellen aan. Klanten kunnen op ons blijven rekenen om herstellingen uit te voeren.” Op 1 oktober gaat Exellent officieel open met een verrassing voor elke klant. Intussen wordt werk gemaakt van de inrichting. Normaal gezien zal de winkel open zijn van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12.30 uur en van 13 tot 18 uur. Intussen kan iedereen voor info terecht op 059/43.75.53.