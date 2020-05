Eerste uitvaartcentrum in Oudenburg opent: “Onze ervaring in thuisverpleging is een belangrijke troef” Timmy Van Assche

29 mei 2020

11u59 12 Oudenburg Inwoners van Oudenburg kunnen voor uitvaarten, rouwbegeleiding en het regelen van begrafenissen voor het eerst in eigen stad terecht. In de Zandvoordsestraat, op enkele honderden meters van de Zandvoordebrug, openen Gregory Pollet en Annick Bentein hun uitvaartcentrum. “Dankzij onze ervaring in thuiszorg gaan we vol voor een persoonlijke benadering.”

Gregory en Annick hebben elk al tientallen jaren ervaring in de verpleegkunde en zorg. Samen richtten ze dan ook 20 jaar geleden hun verpleegpraktijk in Oudenburg op. In die groepspraktijk blijven ze nog verzorgen, al schakelen ze hierin wel een versnelling lager door de oprichting van het uitvaartcentrum.

“Eigenlijk is het door een heel specifieke situatie een zestal jaar geleden dat we ons op uitvaarten zijn gaan toeleggen", vertelt Gregory. “Zo was er een echtpaar dat we al lang palliatieve zorg toedienden. Bij het overlijden van het koppel vroegen de kinderen of we ook de uitvaart voor onze rekening wilden nemen. Doorheen de tijd hadden we namelijk een respectvolle band opgebouwd en de kinderen vertrouwden ons de uitvaart toe. In diezelfde periode volgden we ook een opleiding tot uitvaartondernemer.”

(lees verder onder de foto)

De afgelopen jaren werkten Gregory en Annick samen met een uitvaartondernemer in de regio. Al kwam er steeds één conclusie naar boven: in Oudenburg wás er helemaal geen uitvaartcentrum.

“In Oostende heb je er net geen tien, terwijl inwoners ook naar buurgemeenten Gistel, Ichtegem en Jabbeke konden. We besloten dan de stap te zetten en een gloednieuw centrum te bouwen. In onze nieuwbouw in de Zandvoordsestraat kan iedereen terecht voor alle informatie over begraven, cremeren, uitvaartdiensten en de voorafregeling van een overlijden. Er zijn een vergaderruimte, toonzaal, bureau, drie ruime begroetingskamers om in alle rust en privacy afscheid te nemen, en een grote aula. Van daaruit heb je trouwens een open zicht op natuurgebied De Zwaanhoek tussen Oudenburg en Zandvoorde.” Vlak naast de deur ligt dan weer een gratis parking.

Grafkisten in ecologisch materiaal

“Waarin we ons onderscheiden? Het klinkt misschien cliché, maar we gaan vol voor een persoonlijke benadering”, stelt Gregory. “Dat zeg ik niet zomaar. Vanuit onze achtergrond in de (thuis)zorg kunnen we met mensen op een andere manier in gesprek gaan. Dat is een belangrijke troef. Het zit hem verder ook in de details. Ons gebouw heeft zonnepanelen en er ligt bewust geen gasleiding. We kiezen ook voor ecologische materialen in de keuze van grafkisten en gaan steeds voor echte bloemen, geen plastic varianten.”

Alle info: www.bentein-pollet.be, 059/32.52.12 of 0486/61.06.54.