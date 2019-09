EERSTE SCHOOLDAG. Basisschool Heilige Familie kondigt nieuwbouw aan met raadspelletje

Timmy Van Assche

02 september 2019

11u30 5 Oudenburg Voor Vrije basisschool Heilige Familie liggen enkele grote veranderingen in het verschiet. Als alles goed verloopt, start vanaf 2020 de afbraak van het oude schoolgebouw. Naar een thema voor de eerste schooldag was het niet ver zoeken.

Voor de leerlingen van de Heilige Familie begon de ochtend met een raadspelletje. Ze mochten - zonder kijken - hun handen in een zak stoppen en vervolgens raden wat erin zat. “Ik denk een baksteen”, mompelt een meisje. “Inderdaad”, lacht directrice Sabine Biebauw. De leerlingen werden nadien getrakteerd op een drankje en boterkoeken. “Er komt een gloednieuw schoolgebouw en om onze leerlingen hierop voor te bereiden hebben we besloten om dat thema uit te spelen op de eerste schooldag”, legt ze uit. Tijdens de voorbije weken hebben ouders en leerkrachten geholpen bij het vrijmaken van enkele klassen in het oude gebouw. Heilige Familie laat de lokalen in het oude internaat achter zich. Het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar moeten tijdelijk samen met de andere leerlingen les volgen in het relatief kleine gebouw aan de overkant van het Stedebeekpad. “Maar het lukt wel, hoor”, stelt Sabine Biebauw gerust. “We hadden nog wat plaats vrij. Het subsidiedossier voor een nieuwe school loopt al van 2005. We hopen dat in het najaar van 2020 kan gestart worden met de afbraak van het oude schoolgebouw en dat we in 2023-2024 de nieuwbouw kunnen betrekken.” Heilige Familie, met ook een afdeling in Ettelgem, telt in totaal 330 leerlingen. In de namiddag trokken de kinderen op fotozoektocht, dat ook in het teken stond van de nieuwbouw.