Eerste kindergemeenteraad blijft langer aan zet: “Door coronacrisis amper kunnen vergaderen” Timmy Van Assche

13 juli 2020

12u31 0 Oudenburg De eerste kindergemeenteraad blijft langer op post. Door de coronacrisis waren er amper bijeenkomsten en het stadsbestuur wil de kinderen langer de kans geven om zich in te zetten voor Oudenburg.

In oktober trokken de Oudenburgse kinderen voor het eerst naar de stembus om een kindergemeenteraad aan te duiden. De verkozenen gingen dit jaar aan de slag gaan rond het thema verkeersveiligheid. “Door de coronamaatregelen kon de kindergemeenteraad echter nog maar twee keer samenkomen”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Om de raadsleden volop van hun taak te laten proeven, beslisten we om de eerste editie te verlengen tot oktober 2021. Dit geeft de kinderen extra perspectief om nog verdere stappen op vlak van verkeersveiligheid te gaan zetten.” De volgende verkiezing voor de kindergemeenteraad volgt dus in het najaar van 2021.

De kinderen die nu in de gemeenteraad zetelen, zaten afgelopen schooljaar in het derde, vierde, vijfde én zesde leerjaar. Dat betekent dus dat er enkele verkozenen na de zomer niet meer in het lager onderwijs zullen zitten. “Dit is echter geen belemmering om alsnog in de kindergemeenteraad te blijven”, benadrukt Vanhooren. “Indien het raadslid zelf niet langer wenst te zetelen, gaan we op zoek naar zijn of haar opvolger - de volgende op de resultatenlijst, dus. We hopen uiteraard wel dat zoveel mogelijk kinderen hun engagement verder willen zetten.”