Eerste en enige officiële West-Vlaamse fanclub van Remco Evenepoel vind je in Oudenburg Timmy Van Assche

15 juli 2020

19u13 0 Oudenburg In bistro Jakri, op de Markt van Oudenburg, werd de eerste én enige officieel erkende fanclub van wielrenner Remco Evenepoel opgericht. “We willen alle leden echt gelukkig maken met tal van extra’s en, uiteraard, Remco zelf verwelkomen in ons supporterslokaal.”

De 20-jarige Evenepoel geldt als het absolute wielertalent in ons land. Op zijn jonge leeftijd mocht hij zich al de Ronde van België, Clásica San Sebastián en Ronde van de Algarve toedichten. Bovendien won hij ook al het Europees kampioen tijdrijden en is hij in diezelfde categorie ook vicewereldkampioen. Kleine supporterskliekjes heb je zowat overal, maar officieel erkende fanorganisaties zijn zeer beperkt. Zo is er eentje in Heusden, Luik, Geraardsbergen en Schepdaal, de woonplaats van Evenepoel. Nu krijgt ook West-Vlaanderen na overleg met de entourage van de renner haar eerste en enige fanclub. Bistro Jakri in Oudenburg wordt de uitvalsbasis, waar een grote banner zal opgehangen worden.

Fier

“We zijn ontzettend fier ons officiële West-Vlaamse fanclub te mogen noemen”, vertellen voorzitter Dries Depoorter, ondervoorzitter Patrick Huyghe en secretarissen Sabine Huyghe en Kathy Vollmacher. “We zijn absolute liefhebbers van de koers en zitten ook in het bestuur van de Oudenburgse wedstrijd Memorial Danny Jonckheere. We willen de stad en haar regio als trekpleister voor het fietsen verder op de kaart zetten en de populariteit van Remco Evenepoel doen toenemen. Want echt, die gast is een echte supertalent en bovendien erg sympathiek. We hebben zelf al de eer gehad te mogen ontmoeten. Het belangrijkste: we willen de leden van onze fanclub echt gelukkig maken met tal van acties.”

Lid worden

Wie lid wil worden van de fanclub, die officieel R.EV 1703 West-Vlaanderen noemt, betaalt dit jaar 15 euro. Daarvoor krijg je een erkende lidkaart, Kwaremont-bier, gesigneerde foto en tal van andere kortingen. “De prijs voor dit jaar is vrij laag, omdat het wielerseizoen door corona werd onderbroken”, zegt het bestuur. “Voor volgend lidjaar betaal je 30 euro en krijg je een extra gadget. Leden krijgen ook voorrang op activiteiten en evenementen, zoals een nieuwjaarsreceptie of ontmoeting met Evenepoel. Met onze fanclub zullen we ook busreizen inlassen naar wedstrijden van Remco. In bistro Jakri komen ook gerechten op de kaart met een verwijzing naar onze favoriete renner, zoals een corque of een speciaal ijsje. Houders van een lidkaart krijgen hier korting op.”

Alle info: rev1703westvlaanderen@gmail.com of via de speciale Facebookpagina R.EV1703 West-Vlaanderen.