Eén op zes bestuurders rijdt te snel tijdens flitsmarathon, hier controleert politie volgende week Bart Boterman

09 oktober 2020

13u24 0 Oudenburg Uit de resultaten van de politiezone Kouter (Torhout, Jabbeke, Ichtegem, Gistel, Oudenburg) blijkt dat 17 procent van de geregistreerde voertuigen te snel reed tijdens de flitsmarathon van afgelopen woensdag. Dat is iets ongeveer één op de zes bestuurders.

In elke gemeente van de politiezone werd een flitscamera opgesteld. 3.419 wagens passeerden de lenzen, waarbij er 595 effectief te vlug reden. Vijf onder hen reden meer dan dertig kilometer per uur sneller dan toegelaten op de locaties in kwestie. Hun rijbewijs zal worden ingetrokken door het parket, aldus de politie.

De politie Kouter kondigde op sociale media ook aan dat er op dinsdag 13 oktober een snelheidscontrole plaatsvindt op de Gistelsesteenweg in Oudenburg, in Westkerke of Roksem dus.

