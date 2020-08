Een op de drie teruggestuurd aan snelwegafrit in Oudenburg. “Noord-Fransen niet op de hoogte” Bart Boterman

09 augustus 2020

16u30 16 Oudenburg Ook aan de afrit van de A10 in Oudenburg, een invalsweg om Oostende, Bredene of De Haan te bereiken, houdt de politie controles op dagjestoeristen om een te grote drukte te vermijden. “Ongeveer een derde wordt teruggestuurd”, zegt korpschef Kris Depovere van de lokale politie Kouter.

Wie geen bewoner is of niets gereserveerd heeft, wordt opnieuw de snelweg opgestuurd richting binnenland. Ook verkeer dat uit Oudenburg komt en richting kust rijdt, wordt gecontroleerd. “Wat opvalt is dat er veel Noord-Fransen aankomen die zich van geen kwaad bewust zijn. De oproepen om niet naar de kust te komen zou ook hen moeten kunnen bereiken in het vervolg”, vertelt Depovere nog.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.