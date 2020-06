Een leuke vakantie beleven in eigen streek? Suppen op het water bij Plassendale en yoga bij ‘t Spaans Tolhuis Timmy Van Assche

29 juni 2020

17u56 0 Oudenburg Nog geen vakantieplannen? ‘t Spaans Tolhuis in Oudenburg, nabij het sluizencomplex van Plassendale, organiseert twee leuke zomerse activiteiten: sup en yoga.

Het kleine beschermde tolhuis zelf wordt momenteel gerestaureerd, maar sinds vorig jaar kunnen grote en kleine avonturiers met lichte honger of hevige dorst al terecht in de tuin van de fiets-, wandel- en vaarstop, aan het water van het kanaal Brugge-Oostende. Deze zomer worden er twee opvallende, leuke activiteiten georganiseerd.

Een eerste is sup, dat staat voor ‘stand-up paddlen’ op een dik en stabiel surfboard. Watersportorganisatie Amanzie uit Jabbeke richt elke laatste zondag van juli, augustus en september een initiatie en tour in van 14.30 tot 16.30 uur met vertrek en aankomst aan ‘t Spaans Tolhuis. Tijdens de sessies wordt kort de basis uitgelegd hoe je vlot kunt suppen. Daarna maak je een tocht van 5 tot 6 kilometer. “Tijdens deze initiatie doen we een heuse workout terwijl je geniet van de natuur langs het kanaal en helemaal tot rust komt”, klinkt het motiverend. In ‘t Tolhuis krijg je achteraf iets te drinken, alle materiaal is inbegrepen. Vers gebakken, handgesneden boterhammen eten kan ook, van 11.30 tot 14 uur, maar daarvoor reserveer je best bij ‘t Tolhuis. Er is plaats voor maximum vijftien personen. Door het grote succes van de eerste sessie op de laatste dag van juni, worden er ook sessies ingelast van 11.45 tot 13.45 uur. Een sessie bijwonen kost 25 euro, info en reservaties via info@amanzie.be.

Als tweede luik kan je ook yogaën tot en met 30 augustus. De Oostendse Gael Vandenbussche komt elke zondagvoormiddag vanaf 10.30 uur voor een uurtje down-to-earth yoga voor alle leeftijden. Je hebt geen ervaring nodig. Een matje dien je zelf te voorzien. De kostprijs bedraagt 8 euro per persoon, maar inschrijven is niet nodig. De les vindt plaats in de tuin, maar gaat niet door bij regenweer. Meer info is verkrijgbaar bij yogametgael@yahoo.com.

Algemene informatie: 0473/77.83.28 en www.spaanstolhuis.be.