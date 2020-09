Eén GAS-reglement voor hele politiezone Kouter, met boetes tot 350 euro: “Hardnekkige overlast bleef nu te vaak zonder gevolg” Bart Boterman

17 september 2020

15u40 0 Oudenburg Met een nieuw eengemaakt GAS-reglement voor alle gemeenten van de politiezone Kouter (Torhout, Jabbeke, Gistel, Oudenburg en Ichtegem) zal overlast efficiënter vastgesteld en gesanctioneerd kunnen worden. De gemeenten kunnen boetes tot 350 euro uitschrijven, vergunningen intrekken of schorsen en ook pakweg horecazaken tijdelijk of definitief sluiten. “Enkele hardnekkige fenomenen van overlast bleven vaak zonder gevolg. De nieuwe GAS-wetgeving stelt hier paal en perk aan”, zegt Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey.

Het plan dat nu op tafel ligt, is woensdag na grondig debat goedgekeurd door de leden van de politieraad. Het nieuwe GAS-reglement moet nu nog de vijf gemeenteraden passeren vooraleer het bekrachtigd wordt.

Tot op vandaag is de GAS-wetgeving in de politiezone Kouter nog erg versnipperd. Sommige gemeenten hebben geen GAS-reglement, andere wel, of enkel voor een heel beperkt aantal zaken. Het gevolg: in de ene gemeente krijgt een burger bijvoorbeeld een GAS-boete voor sluikstorten en in de andere gemeente niet. Ook voor de politie - die telkens de precieze regels moest opzoeken bij het overschrijden van een gemeentegrens - was de versnippering geen goede zaak.

Vijf domeinen van overlast

Oudenburgs burgemeester en lid van het politiecollege Anthony Dumarey (Open Vld) was een van de voortrekkers om dit eenduidig GAS-reglement voor de volledige politiezone te bekomen. “Hiermee willen we vooral vijf overlastfenomenen aanpakken. Sluikstorten en zwerfvuil, overlast door dieren, nachtlawaai, onrechtmatige inname van openbaar domein en parkeerovertredingen”, zegt Dumarey, in wiens gemeente nog geen GAS-wetgeving bestond. Inbreuken kunnen op drie manieren gesanctioneerd worden. Eerst en vooral zijn er administratieve boetes tot 350 euro, opgelegd door een sanctionerend ambtenaar van de gemeente. Die kan eerst proberen te bemiddelen of een alternatieve straf uitspreken zoals gemeenschapsdienst. Als een boete toch nodig wordt geacht, hangt de hoogte af van de ernst van de inbreuk.

Op die manier wordt straffeloosheid vermeden en worden inbreuken, die door het parket zelden of nooit worden vervolgd, toch gesanctioneerd Anthony Dumarey (Open Vld), burgemeester van Oudenburg

Ten tweede kan een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning ingetrokken of geschorst worden, bijvoorbeeld bij aanhoudend nachtlawaai. Tot slot kan ook een tijdelijke of definitieve sluiting van bijvoorbeeld een horecazaak bevolen worden. Deze laatste twee opties blijven een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. “Preventie en sensibilisering blijven de prioriteit. Het reglement is wel hét instrument om bepaalde hardnekkige overlastfenomenen, waarvan politieambtenaren of gemachtigde ambtenaren rechtstreeks getuige zijn, efficiënt aan te pakken. Zij bezorgen hun proces-verbaal of bestuurlijk verslag aan de sanctionerend ambtenaar. Op die manier wordt straffeloosheid vermeden en worden inbreuken, die door het parket zelden of nooit worden vervolgd, toch gesanctioneerd", aldus Dumarey.

Als het aan Dumarey had gelegen, ging het nieuwe GAS-reglement nog enkele stappen verder. “Initieel stond in het ontwerp dat ook politiemensen op het terrein bepaalde toelatingen of vergunningen, verleend door de gemeente, mochten schorsen of intrekken, bijvoorbeeld na meerdere interventies voor overlast op een aangevraagd wijkfeest. De politie zou ook een inrichting kunnen sluiten indien er aanhoudende inbreuken zijn op het GAS-reglement. Maar na debat op de politieraad, omdat verscheidene raadsleden tegen waren, werd dit uit het ontwerp geschrapt. Dit is democratie", legt Dumarey uit.

Evaluatie na enkele maanden

“Intrekken of schorsen van vergunningen en het sluiten van inrichtingen blijft dus een bevoegdheid louter voor het college van burgemeester en schepenen. Maar hoe dan ook heeft de politie van rechtswege voldoende instrumenten om in te grijpen indien de openbare orde verstoord wordt", aldus burgemeester Anthony Dumarey.

“Als dit ontwerp door de gemeenteraden is gepasseerd, kan het GAS-reglement van kracht worden. Het is zeker de bedoeling om dit na enkele maanden te evalueren en bij te sturen waar nodig.”